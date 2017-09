Mais Sorriso atende crianças e adultos com comprometimento neurológico

Desde 2016, o programa Mais Sorriso, uma iniciativa da Secretaria de Saúde, permite que crianças e adultos com comprometimento neurológico tenham atendimento odontológico de média e alta complexidades gratuito, além de exames de imagem.

O Estado ampliou a capacidade e atualmente esse serviço está disponível no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e na Policlínica Piquet Carneiro, na Tijuca. O programa também atende bebês com microcefalia, que são acolhidos no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Centro.

Em 2017, já foram realizadas mais de 350 consultas para o atendimento ambulatorial e sob sedação e mais de 30 atendimentos em centro cirúrgico. Todos os municípios do estado têm acesso ao serviço, que funciona de segunda a sexta-feira e recebe pacientes por meio do Sistema Estadual de Regulação.

– Pela dificuldade de cooperação para o tratamento, muitos necessitam de atendimento sob sedação medicamentosa e ainda no centro cirúrgico – explicou o cirurgião bucomaxilofacial da equipe do Hospital Carlos Chagas, Ricart Gil Macedo.