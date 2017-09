Guardas municipais prendem homem com 28 celulares no 2º dia da operação no Rock in Rio

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam em flagrante um homem identificado como Cassiano Barbosa da Silva, de 29 anos, acusado de furtar 28 telefones celulares no entorno da estação Centro Olímpico do BRT. A prisão aconteceu após denúncia de uma cidadã, na madrugada de sábado para domingo, durante o segundo dia da operação especial da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) para o Rock in Rio. O acusado foi levado para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Durante o sábado, 16 de setembro, ainda foram realizadas a apreensão de 7.396 produtos que estavam sendo comercializados por ambulantes sem autorização, foram aplicadas 183 multas por diversas infrações de trânsito e foram removidos 98 veículos flagrados estacionados irregularmente.

Nos dois dias de festival, as ações dos ficais da Coordenadoria de Gestão do Espaço Urbano (Cgeu) e dos guardas municipais resultou na apreensão de 13.386 itens irregulares, incluindo produtos com a logomarca do evento. Os fiscais da Cgeu estão lavrando termo de retenção de mercadorias (TRM). Já em relação as ações de fiscalização de trânsito, guardas municipais aplicaram 350 multas nos dois dias, para diversos flagrantes de infrações, e a Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) removeu 159 veículos que estavam estacionados irregularmente.

Guardas municipais fazem ações no Rock in Rio

A operação integrada entre os órgãos da Prefeitura do Rio teve início às 7h do dia 15 e acontecerá nos sete dias do festival, com emprego diário de 510 guardas, sendo 230 no ordenamento urbano e 280 no controle do trânsito da região, e 15 reboques da Cfer. Desde sábado, 16 de setembro, a GM-Rio reforçou a fiscalização no entorno das estações do BRT para coibir a atuação de ambulantes que estão atrapalhando a mobilidade das pessoas. Neste domingo, o reforço será com cães do Grupamento de Cães de Guarda (GCG) da instituição. No trânsito, os guardas estão atuando distribuídos pelos 44 pontos de bloqueio definidos pela CET-Rio, implantados a partir das 11h. Além de controlar as interdições ao tráfego e coibir irregularidades de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os agentes também estão atuando na orientação da travessia de pedestres para evitar acidentes.

Como proceder em casos de veículos rebocados - O cidadão deve acessar a página da Prefeitura na internet para impressão da Guia de Pagamento e de Remoção (GPR). Para quem não tiver acesso à impressora, a GPR pode ser obtida no próprio Depósito da Prefeitura, que fica Avenida Pedro II, número 67, na esquina com a Avenida Francisco Bicalho, próximo à Leopoldina. O boleto deve ser pago direto no banco ou caixa eletrônico. Para a retirada dos veículos apreendidos, devem ser apresentados os comprovantes de pagamento da diária e da taxa de remoção, além da quitação de todas as multas vencidas e débitos pendentes. O depósito funciona todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.

Mais prisões – Na manhã do último sábado, 16 de setembro, guardas municipais prenderam três pessoas – um homem e duas mulheres – que estavam provocando tumulto em um dos portões de entrada e saída de veículos da Cidade do Rock. Os agentes foram acionados por seguranças, pois o trio estava provocando tumulto e tentou entrar em áreas restritas a noite e pela manhã. Durante a abordagem, o trio chegou a agredir os guardas municipais que tentavam contê-los. Eles foram detidos e encaminhados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde o caso foi registrado. Na noite anterior também foram registradas duas prisões, por desacato e um caso de um cidadão alcoolizado que estava provocando tumulto.

Outras ações na cidade – Além da operação especial para o Rock in Rio as equipes da Prefeitura estão atuando em todas as regiões da cidade. No sábado, 16 de setembro, guardas do Grupamento Especial de Praia (GEP) retiraram 31 cães na areia das praias das Zonas Sul e Oeste e ainda coibiram seis práticas esportivas em horário não permitido nas duas regiões. As práticas são proibidas pelo Código de Posturas Municipais. Na Zona Sul, um engraxate flagrado com saquinhos de mostarda foi detido e encaminhado para delegacia.

Também no sábado, a Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) removeu 11 veículos flagrados estacionados irregularmente no entorno do Engenhão durante a partida entre Botafogo e Santos.