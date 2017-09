Disputa entre traficantes deixa quatro mortos na zona norte do Rio

Disputa entre traficantes por território deixou quatro pessoas mortas, no Morro do Juramento, na zona norte do Rio. A violência pode ter causado mais mortes, segundo a Polícia Militar, que ainda aguarda confirmação.

Os confrontos começaram ainda na tarde de sexta-feira (15) e prosseguiram até o início da madrugada deste sábado (16). Por causa dos tiroteios, pessoas que passavam próximo ao local precisaram correr e procurar lugares seguros para se proteger. Passageiros de ônibus e metrô tiveram que se abaixar para evitar possíveis balas perdidas.

“De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, para retirar um homem que havia morrido. No local, encontraram mais três cadáveres. Foram encontrados quatro corpos, sendo três em via pública e outro próximo a uma residência”, diz nota da assessoria da polícia.

A PM informou que o patrulhamento na região foi reforçado com efetivos do 41º Batalhão e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).