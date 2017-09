Detran faz inscrições para programa Cidadania sobre Rodas no Rock in Rio

O Detran-RJ é parceiro da organização do Rock in Rio para as ações voltadas para as pessoas com necessidades especiais. Durante o festival, o departamento fará inscrições gratuitas para o programa Cidadania sobre Rodas. Os interessados poderão realizar as inscrições no curso para condutores deficientes físicos e auditivos obterem a primeira habilitação. O stand do Detran-RJ, de 30m2, fica na Rock District e terá informações para facilitar o acesso das pessoas com necessidades especiais.

Regularmente, o Detran abre inscrições para o programa “Cidadania sobre Rodas”, que auxilia os condutores deficientes físicos e auditivos para obter a primeira habilitação na categoria B. Durante o Rock in Rio, os interessados poderão fazer suas inscrições para a próxima turma, com início das aulas previsto para o dia 2 de outubro na Escola Pública de Trânsito (Avenida Mem de Sá, nº 163 – Lapa).

“O Detran chega ao Rock in Rio com a missão de integrar as pessoas que tem algum tipo de necessidade especial. Vamos levantar a bandeira da integração com várias ações em todos os espaços. E nada melhor do que um grande festival para também abrirmos inscrições gratuitas para nosso curso Cidadania Sobre Rodas”, destaca Vinicius Farah, presidente do Detran-RJ.

O Cidadania Sobre Rodas é um programa do Detran-RJ que dá aulas gratuitas de direções para deficientes físicos. Implantado em 2008 e já contribuiu para habilitar mais de 2 mil pessoas.

“Tirei minha habilitação depois de participar do Cidadania sobre rodas. Sou deficiente e consegui aprender como dirigir sem dificuldades. Espero que muitas pessoas aproveitem esta chance de ser matricular no Rock in Rio”, destacou Luan Bernardes, durante o evento teste do festival.

O Estado do Rio de Janeiro vai ganhar quatro novos polos onde poderão ser oferecidos mais cursos para os deficientes físicos. Até o fim do ano, as cidades de Queimados, Campos dos Goytacazes, Rio Bonito e Barra do Piraí vão ter um espaço para a realização do Curso Cidadania Sobre Rodas para atender pessoas com deficiência.

Ações do Rock in Rio pessoas com necessidades especiais tem chancela do Detran

Durante o Rock in Rio, o Detran está apoiando as ações voltadas para todas as pessoas que necessitem de um atendimento diferenciado por causa de necessidade especial permanente ou temporária. Deficiente físicos, auditivos, intelectuais, gestantes, idosos, lactantes, pessoas com mobilidade reduzida e obesos receberão atenção exclusivo.

Duas grandes plataformas estão à disposição dos deficientes em frente aos palcos Mundo e Sunset. No espaço “Sinta o Som”, os deficientes auditivos terão uma experiência inovadora e única. Haverá área exclusiva que contará com piso que vibra com os sons graves das caixas de som.

As pessoas com necessidade contarão com estacionamento exclusivo e gratuito. Também será oferecido transporte com vans adaptadas e exclusivas saindo de dois pontos de encontro (Shopping Metropolitano e terminal olímpico de BRT) em direção aos portões de entrada. Dentro da Cidade do Rock, a organização e o Detran vão disponibilizar nove carrinhos para atender a este público. Haverá também 10 banheiros acessíveis espalhados por toda a área do festival.

Os cadeirantes que tiverem problemas com suas cadeiras de rodas poderão fazer reparos na Oficina. O local ficará aberto durante todo o festival para efetuar reparos necessários por danos que possam ocorrer durante o evento. Também haverá empréstimo de cadeiras de rodas.