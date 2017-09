Cristo e outros pontos apagarão luzes para incentivar diagnóstico do Retinoblastoma

Para reforçar a importância do diagnóstico precoce e o conhecimento da população sobre o Retinoblastoma, tumor ocular mais comum na infância, foi instituído, por iniciativa da TUCCA - Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, o 18 de setembro como o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma.

Em alusão à cegueira que pode acometer as crianças caso a doença não seja diagnosticada precocemente, o Monumento ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ficará apagado por 10 minutos na segunda-feira, 18 de setembro, das 19h às 19h10, por mais um ano consecutivo.

A ação, que visa lembrar a importância da visão na vida do ser humano, é uma iniciativa da TUCCA, em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Outros importantes pontos turísticos em cidades como São Paulo e Brasília também irão participar da campanha. No mesmo dia, a Sala São Paulo fará uma ação de apagar suas luzes às 19h30. Na capital do país, a Torre de TV Digital de Brasília, conhecida como Flor do Cerrado, também será apagada por 10 minutos, às 19h30.

Sobre o Retinoblastoma

Responsável por atingir cerca de 400 crianças por ano no Brasil, o retinoblastoma é um tumor ocular maligno que se desenvolve na retina, e pode ser hereditário e afetar os dois olhos ou apenas um deles. Se forem bilaterais, os casos são sempre hereditários.

A doença acomete, em sua maioria, crianças de até 5 anos de idade. Pode causar cegueira e até a morte, porém pode ter cura em até 100% dos casos se diagnosticado precocemente. Seu principal sintoma é a leucocoria, caracterizada pelo "reflexo de olho de gato", percebida geralmente quando o flash de foto incide sobre o olho da criança. Outros sintomas que podem aparecer são estrabismo, vermelhidão, deformação do globo ocular, baixa visão e dor ocular. É importante que os pais se atentem para a realização do teste do olhinho logo após o nascimento do bebê e periodicamente até os cinco anos.

Em parceria com o Hospital Santa Marcelina, a TUCCA mantém um Centro de Atenção Integral à Criança com Retinoblastoma, referência internacional no tratamento da doença.