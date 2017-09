Confrontos armados deixam baleados na favela da Rocinha, no Rio

Criminosos de quadrilhas rivais entraram em confronto na manhã de hoje (17) na comunidade da Rocinha, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos três pessoas ficaram feridas. Elas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Rocinha e depois transferidas para o Hospital Municipal Miguel Couto.

Ainda de acordo com a secretaria, duas pessoas já tiveram alta. A terceira está sendo avaliada pela equipe médica do hospital.

Segundo a Polícia Militar (PM), há informações de um morto na localidade conhecida como Rua 2. De acordo com a PM, os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha estão tentando confirmar a informação.

Segundo informações da assessoria de imprensa da PM, no início da manhã de hoje foram registrados confrontos em alguns pontos da comunidade. Durante esses confrontos, uma equipe da UPP foi atacada na Via Ápia, um dos principais acessos à favela.

Juramento

No Morro do Juramento, na zona norte da cidade, também houve confrontos sábado (16) entre criminosos rivais, que disputavam o controle dos pontos de venda de drogas na comunidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco corpos foram encontrados na favela depois dos confrontos.

A PM informou que reforçou o policiamento no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.