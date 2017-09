Riocentro oferecerá estacionamento durante o Rock in Rio

Quem for ao Rock In Rio de carro terá a opção de estacionar o carro no Riocentro, das 14h às 7h, durante todos os dias do maior festival de música do país. O acesso será pela Avenida Salvador Allende, portão G ( entrada Olofe Palme).

A tarifa única será de R$ 40 para motos e carros, e R$ 50 para ônibus. O pagamento poderá ser feito com dinheiro, cartão de débito e crédito ou pelo aplicativo da Indigo.

Serviço

Onde: Riocentro

Valor: R$ 40

Horário: 14h às 07h

Local: Riocentro - Avenida Salvador Allende, 6555 - Portão G - Barra da Tijuca.