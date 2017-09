Programa Detran Presente visita a Baixada Fluminense

Os moradores de Belford Roxo que ainda não possuem carteira de identificação poderão retirar seus documentos de forma gratuita durante o Detran Presente. Neste sábado (16/9), o mutirão de serviços está de volta à Baixada Fluminense, até as 16h. O município de Belford Roxo recebe a 16ª edição do programa, que é realizado no Centro Educacional Líbano Brasileiro (Avenida Joaquim da Costa Lima, nº 6.402 – Wona).

Com quatro meses de ação, o Detran Presente já realizou 30.825 atendimentos. Esta será a terceira vez que o mutirão vai estar na Baixada Fluminense. Já foram realizadas edições em Duque de Caxias e em Queimados.

A emissão de carteira de identificação é o serviço mais procurado durante o mutirão. Até agora, já foram emitidos 5.929 documentos para os cidadãos fluminenses. Em Belford Roxo, a marca de 6 mil deve ser batida.

Para a emissão da carteira de identificação, o cidadão não precisa fazer agendamento, basta ir ao Detran Presente com uma certidão original: nascimento ou casamento. Os pedidos da primeira via da identidade são feitos de forma gratuita. Já os da segunda via precisam de pagamento de Duda (código 500-2) no valor de R$ 36,09. Os participantes podem comprovar estado de vulnerabilidade social e conseguir a isenção da taxa com a Defensoria Pública, que estará no evento. Os cidadãos que quiserem acrescentar o CPF e o PIS ou PASEP podem levar estes documentos para unir à identidade.

Além da identificação, o Detran Presente também conta com outros inúmeros serviços, como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a vistoria anual dos veículos, o licenciamento anual sem vistoria, a abertura de recursos contra multas e processo de suspensão. Durante o evento, de acordo com a demanda para os serviços prestados sem agendamento, poderá haver distribuição de senhas para atendimento.