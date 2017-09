O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou neste sábado, dia 16, do Dia D de Multivacinação, na Fiocruz. Iniciada no dia 11, a campanha visa atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes. Até o momento, 34.455 doses de todas as vacinas do calendário básico foram aplicadas nas mais de 200 unidades de Atenção Primária (Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde) do Rio.

Ao chegar, acompanhado da primeira-dama, Sylvia Jane Crivella, o prefeito vestiu a camiseta da campanha de vacinação, que recebeu das mãos presidente da Fiocruz, Nisia Trindade Lima.

Crivella participa do dia D de multivacinação na Fiocruz

- Estamos recuperando o calendário de vacinação. Tem vacina para quem precisar. Se for idoso tem vacina da gripe. Temos vacinas para todos aqueles que não completaram a sua prescrição - comentou Crivella.

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o público-alvo são as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Todas as vacinas do calendário básico da criança e do adolescente (Pentavalente, Meningo C, Pneumo 10, Rotavírus, VIP, Tríplice viral, DTP, Tetra viral, Hepatite A, Hepatite B, HPV e Dupla bacteriana) estão disponíveis nas unidades de saúde. Os principais objetivos da campanha são a atualização das vacinas para os integrantes dos grupos alvos e a redução do risco de transmissão de doenças imunopreveníveis.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recomenda que pais e responsáveis levem aos postos a caderneta de vacinação da criança e do adolescente ou algum outro comprovante da situação vacinal. Os documentos são avaliados pelas equipes de saúde e eventuais doses que não tenham sido feitas na época indicada são aplicadas.

O público com indicação para receber a segunda dose da vacina contra a gripe também está contemplado. Para o grupo de adolescentes de 9 a 14 anos, estão disponíveis as seguintes vacinas: tríplice viral, dupla adulto, contra hepatite B e contra HPV, esta última específica para as meninas.

Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade de Atenção Primária mais próxima de sua residência para informação, orientação e avaliação clínica da criança. Para encontrar a unidade de referência, basta acessar no site da Secretaria Municipal de Saúde o link “Onde ser atendido” (http://www.rio.rj.gov.br/web/ sms/onde-ser-atendido), ou ligar para a Central de Atendimento da Prefeitura, no número 1746.