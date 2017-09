Cristo Redentor será iluminado de laranja pelo Dia Mundial do Doador de Medula Óssea

Neste sábado (16), o Monumento ao Cristo Redentor irá receber iluminação especial, das 19h às 20h, no tom laranja – cor-símbolo do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME/INCA) –, em prol do Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A data, celebrada sempre no terceiro sábado de setembro, foi criada pela World Marrow Donor Association (WMDA), que reúne os registros de medula óssea de 52 países.

A iniciativa, promovida pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Associação Pró-Vita – Transplante de Medula Óssea e o REDOME/INCA, visa incentivar os apoiadores da ação a publicarem fotos em suas redes sociais com as hashtags #thankyoudonor e #wmdd2017, a fim de divulgar a importância da doação de medula óssea e da atualização do cadastro de doadores já inscritos. A ação é fundamental, visto que 30% dos doadores em potencial que apresentam compatibilidade com algum paciente não são encontrados – muitos cadastrados há mais de 20 anos.

O Brasil é o único país da América Latina a comemorar a data e a unir esforços em prol dos doadores de medula. Em 2016, o país venceu o Grand Prize WMDD de melhor campanha realizada, concorrendo com mais de 40 nações.

Sobre o REDOME

O REDOME foi criado em 1993, é coordenado tecnicamente pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) e tem a sua operação realizada pela Fundação do Câncer. O Banco é o terceiro maior do mundo e possui mais de quatro milhões de doadores cadastrados.