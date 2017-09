Confronto no Morro do Juramento deixa ao menos seis mortos

Um violento tiroteio, que começou na tarde de sexta-feira (15 e só terminou na madrugada deste sábado (16), deixou pelo menos seis pessoas mortas no Morro do juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Um dos mortos seria o chefe do tráfico no Juramento, conhecido como Palmito.

O medo de novos confrontos fez com que várias famílias deixassem a comunidade. De acordo com a polícia, nesta sexta-feira, bandidos do Complexo do Alemão invadiram o Juramento numa disputa pelo comando da comunidade, que estava ocupada por traficantes de uma facção conhecida como TCA.