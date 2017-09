Bondinho Pão de Açúcar dá desconto para participantes do Rock in Rio

O Rio de Janeiro está na expectativa de mais uma edição do festival Rock in Rio e o Bondinho Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos da cidade, está dando desconto de 10% no valor da entrada inteira para quem vem à cidade curtir o evento.

O festival, que começou sexta-feira (15), estima receber cerca de 700 mil pessoas nos sete dias de duração. E antes ou depois do rock, o Bondinho aguarda esse público para aproveitar mais um espetáculo da cidade maravilhosa.

O desconto é válido entre os dias 15 e 24 de setembro. Para garanti-lo, é necessário apresentar na bilheteria, no momento da compra, o cupom impresso enviado por e-mail pelo Rock in Rio aos participantes do festival + exibição do RG original com foto.