Alunos realizam provas da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

Mais de 28 mil alunos de escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro farão as provas discursivas da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), neste sábado, dia 16, a partir de 14h30. O número é 40% superior ao da edição de 2016, quando 20 mil estudantes participaram desta etapa. Os exames acontecerão em centros de aplicação indicados pela coordenação da OBMEP, que é organizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Pela primeira vez, todas as unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) se inscreveram na 1ª fase. Em 2015, o número foi de 939. De acordo com o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer, um dos motivos para esse aumento pode ser apontado no maior envolvimento e interesse dos alunos pela Matemática, além da realização do Biênio da Matemática Brasil 2017-2018.

– Este e o próximo ano serão decisivos para a área de Matemática, com a realização do Biênio e as diversas atividades ligadas a essa proposta. Estamos atuando juntamente com o IMPA e outras instituições para estimular o interesse e aumentar a participação dos alunos e professores em competições e eventos relacionados às disciplinas de Ciências Exatas em geral – diz Wagner Victer.

Algumas recomendações são importantes no dia da realização das provas da 2ª fase, que terão duração de 3 horas. Os alunos devem chegar ao local com 30 minutos de antecedência e levar documento original de identificação (carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira escolar), cartão informativo da OBMEP, lápis e borracha.

O secretário de Estado de Educação lembra que os alunos da rede pública estadual têm apresentado bons resultados nas últimas edições. Em 2016, 39 estudantes conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze. Victer destaca, ainda, que a prova da OBMEP pode ser uma boa maneira para os alunos se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares.

– Os estudantes devem aproveitar essa oportunidade para verificar como está sua preparação e se programar para os próximos testes e provas importantes. Esses alunos que participarão da 2ª fase já conseguiram uma grande vitória. Agora, é manter o foco em busca de bons resultados – finaliza Victer.