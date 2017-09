ONGs promovem no Rio ações para conscientizar sobre limpeza de oceanos

As organizações não governamentais (ONGs) WWF-Brasil e Instituto Mar Adentro promovem, hoje (15) e amanhã (16), na cidade do Rio de Janeiro, atividades para conscientizar a população sobre a importância de manter os oceanos limpos. Cerca de 600 pessoas são esperadas para as atividades da ação chamada Clean Up The World (Limpe o Mundo), que também tem o apoio do Movimento Lixo Zero e do projeto Verde Mar.

Como primeira atividade, será apresentada nesta sexta-feira, às 18h30, no auditório do Colégio São Paulo, em Ipanema, a peça de teatro infantil Um Passeio Mar Adentro. Amanhã duas açõesserão realizadas simultaneamente, em Copacabana e na Praia Vermelha, na Urca, Voluntários reúnem-se, a partir das 9h, para recolher lixo das praias. Ambas as atividades fazem parte do projeto Conhecer para Preservar.

Segundo o vice-presidente do Instituto Mar Adentro, Clerio Aguiar, com essas atividades, a ONG espera conscientizar as pessoas sobre a causa que defende. "Por meio de ações lúdicas, como a peça de teatro, e mobilizações sociais, como os clean ups [ações de limpeza], vamos conseguir mudar a cabeça das pessoas aos poucos e ajudar a melhorar a saúde dos nossos oceanos", afirmou.

De acordo com a WWF-Brasil, com a ajuda de 500 voluntários, em março deste ano, foram retirados 1.640 litros de resíduos das areias de Copacabana e, em julho, 90 pessoas participaram de um mutirão nas Ilhas Cagarras, retirando 34 quilos de resíduos da Ilha Comprida e do fundo do mar.

O principal objetivo do projeto é sensibilizar a sociedade e engajar as pessoas na proteção do ambiente marinho, combatendo a poluição das praias e mares e propagando conhecimento sobre o assunto.Para participar da ação, é preciso inscrever-se no link http://bit.ly/2vlaSAV.