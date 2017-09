Oito turistas holandeses ficam feridos em queda de elevador na Zona Sul do Rio

Oito turistas holandeses ficaram feridos depois que o elevador de um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro despencou. O acidente aconteceu em Ipanema na madrugada desta quinta-feira (14). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os oito deram entrada em hospitais públicos do Rio de Janeiro.

Cinco deles foram atendidos no Hospital Municipal Miguel Couto, também na Zona Sul da cidade, mas já receberam alta. Outros três foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, com ferimentos leves. Depois de um primeiro atendimento, foram transferidos para uma unidade privada de saúde.