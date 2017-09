Incêndio atinge prédio da prefeitura de São Gonçalo

Na noite desta sexta-feira (9) um incêndio atingiu o prédio da prefeitura de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Por volta das 21h15 moradores vizinhos à sede do poder executivo do município relataram que o prédio estava sendo tomado pelas chamas. A sede fica na rua Feliciano Sodré, no Centro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi informada do acidente e se encaminhou para o local por voltadas 21h30. Até o momento não há informações sobre possíveis vítimas.