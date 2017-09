Guardas detêm grupo que praticava furtos próximo ao Terminal da Alvorada

Guardas detêm grupo de oito que estava praticando furtos próximo ao Terminal da Alvorada Guardas do Grupamento Especial de Praia (GEP) detiveram grupo de oito pessoas - formado por seis adolescentes e dois adultos - acusados de praticar furtos na manhã desta sexta-feira, dia 15, na Av. Ayrton Senna, na Barra da Tijuca.

Os GMs estavam realizando patrulhamento no entorno do Terminal da Alvorada, quando viram correria provocada pela atuação do grupo, que furtou telefones celulares e outros pertences de dois banhistas.

Os acusados foram detidos ainda na Ponte da Alvorada e conduzidos para a16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso está sendo registrado. Vitor dosS antos Conceição Dantas, de 21 anos, e Jhonwender dos Santos Barbosa, de 19, serão autuados na delegacia. Já os adolescentes, com idades entre 15 e17 anos, serão conduzidos para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA). Um dos celulares furtado pelo grupo foi recuperado.