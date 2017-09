Manifestantes marcham no Centro do Rio contra as reformas

Manifestantes se reuniram nesta quinta-feira (14), em frente a Igreja da Candelária, no Centro do Rio, para protestar contra as reformas do governo de Michel Temer (PMDB).

Um dos organizadores, a Central Sindical Popular, Conlutas, informou em seu site oficial que o Dia Nacional de Lutas faz parte das atividades do "Movimento Brasil Metalúrgico, que reúne sindicatos e federações ligados à Conlutas, CUT, Força Sindical, Intersindical, CTB e UGT. Trabalhadores de outros segmentos, como petroleiros e servidores públicos também integram essas ações.

Está marcado um novo ato para o dia 29 de setembro

A Central informou ainda que dia 29 de setembro é a nova data para preparar um calendário de protestos contra as reformas, principalmente a da previdência, que pode ser aprovada a qualquer momento.

Roosevelt, autor da arte de "pano de chão" em protesto na Candelária

"Eu acho que está havendo uma transgressão da constituição. sou autor desse pano de chão do Temer Golpista. Estou aqui pela manutenção da nossa liberdade e dos nossos direitos", disse o artista Roosevelt Pinheiro que participava do protesto, que saiu por volta das 18h da Candelária, em direção a Cinelândia.

"É um ato fora Temer por causa da nossa perda de direitos. O trabalhador que produz a riqueza do país, que construiu essa cidade, está sendo penalizado por uma crise que não é nossa. Não é justo a gente perder direitos. E os políticos e empresários estão aí, as malas de dinheiro aparecem e é revoltante a gente ver isso. Falta muita solidariedade da nossa sociedade. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro", Silvia Dabdab Calache, assistente social, aposentada pelo Tribunal de Justiça.