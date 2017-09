Dia do Cliente terá café da manhã, música ao vivo e distribuição de rosas

Desta sexta-feira (15) até o próximo domingo (17), consumidores de supermercado serão homenageados pelo Dia do Cliente, celebrado no Brasil em 15 de setembro.

Logo cedo, quem chegar para fazer compras no Prezunic será recepcionado com um café da manhã especial. Haverá, ainda, música ao vivo com voz e violão, numa ação que movimentará, ao todo, 17 cantores divididos pelas lojas, em dois turnos de apresentações (manhã ou tarde).

Para completar, colaboradores distribuirão botões de rosas para clientes ao longo do dia. A rede realiza também um Plantão de Ofertas que promete preços atrativos para diversos produtos.

No Brasil, a data de 15 de setembro foi escolhida como Dia do Cliente por ser, também, o Dia Nacional de Defesa do Consumidor.

Horários das apresentações de voz e violão nas lojas:

Das 11h às 13h: Benfica, Freguesia, Caxias Centro, Caxias Centenário, Olaria, Senador Camará, Guadalupe, Cachambi, Vilar dos Teles, Jauru, Catumbi, Padre Miguel, Penha, Pechincha, Icaraí, Recreio e Barra.

Das 17h às 19h: Itaoca, Fonseca, Santa Cruz, Engenho Novo, Cidade de Deus, Ilha do Governador, Vista Alegre, Campo Grande, Campinho, Realengo, Nnilópolis, Méier, Taquara e Botafogo.