Traficantes anunciam toque de recolher e fecham comércio em bairro de Niterói

Moradores de Santa Rosa, bairro de Niterói, na região metropolitana do Rio, foram surpreendidos, na manhã desta segunda-feira (11), por um toque de recolher determinado por traficantes do Morro Souza Soares, que fica na região. A ordem para fechar o comércio teria sido dada após o anúncio da morte do filho de um criminoso da comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, o segundo comando do 12º Batalhão (Niterói) foi acionado devido ao fechamento do comércio. No início da manhã, um tiroteio entre traficantes e policiais assustou quem passava pelas ruas do bairro.

Segundo o comandante do batalhão, coronel Márcio Rocha, o filho do traficante teria morrido de overdose. Entretanto, a informação que circulava entre moradores e comerciantes do bairro é de que ele teria sido assassinado. O comandante disse que a polícia agiu imediatamente, enviando esforços para o local.

"Assim que soubemos sobre essa ordem de fechamento do comércio intensificamos a presença da Polícia Militar e fomos surpreendidos com disparos contra nossas viaturas", disse Rocha.

A professora de uma creche da região que não quis se identificar alertou os pais que chegavam cedo para que levassem seus filhos de volta para casa e lamentou o cancelamento da aula.

A Polícia Militar informou que está realizando uma ação dentro das comunidades do Beltrão, Vital Brasil e Zulu, que ficam na mesma região, porém não há um balanço da operação até o momento.