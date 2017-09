Crivella inaugura Clínica da Família em Realengo

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inaugurou nesta segunda-feira, dia 11, a Clínica da Família Romulo Carlos Teixeira, no Campo do Periquito, em Realengo, Zona Oeste da cidade. A nova unidade vai beneficiar mais de 35 mil pessoas da região e tem capacidade para realizar mais de quatro mil consultas médicas mensais, além dos demais procedimentos.

- Fico muito feliz de inaugurar essa clínica. Ao conversar com a equipe médica eu falei: 'Vocês serão a esperança desse povo, essas pessoas que virão aqui procurar ajuda na hora da dor' - disse o prefeito.

A nova Clínica da Família conta com oito equipes de saúde da família e três de saúde bucal. São oito médicos, oito enfermeiros, oito técnicos de enfermagem, 40 agentes comunitários de saúde, três cirurgiões dentistas, três auxiliares de saúde bucal, um farmacêutico e dois oficiais de farmácia, além de pessoal administrativo. O secretário Municipal de Saúde, Marco Antônio de Mattos, lembrou que essa é a terceira Clínica de Família inaugurada pela Prefeitura nos últimos dois meses. As outras foram abertas em Paciência e Santíssimo.

- Mais do que tratar uma doença é importante a gente fazer a prevenção, a profilaxia. Os pacientes podem ter a certeza que serão muito bem acolhidos e atendidos aqui nessa unidade - afirmou o secretário.

São oito consultórios, salas de procedimentos/coleta, de curativos, de imunização, de saúde bucal, de esterilização, de raios-x e ultrassonografia, farmácia e almoxarifado. Estão incluídos na carteira de serviços da clínica consultas individuais e coletivas, visita domiciliar, pré-natal; realização do teste do pezinho; imunização; curativos; planejamento familiar e vigilância em saúde.

Pensionista do Estado, Maria Fátima de Souza, de 63 anos, costuma fazer um trabalho voluntário em que ajuda os moradores das comunidades de Realengo. Ela comemorou a abertura de mais uma clínica de família no bairro.

- Esse terreno era um matagal. A construção dessa clínica foi muito boa para a comunidade. Os profissionais daqui são excelentes, muito atenciosos. Além de remédio, eles me dão até o material para fazer curativos - disse Dona Fátima, que faz tratamento contra erisipela na unidade.

Com a nova clínica, a região, que tem mais de 670 mil habitantes, passa a contar com 83,8% de cobertura de saúde da família, oferecida em 15 clínicas da família, 11 centros municipais de saúde e uma policlínica. O nome da nova unidade é uma homenagem a Romulo Carlos Teixeira, líder comunitário da região falecido em 2009.