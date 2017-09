Alunos do Sesi São Gonçalo vencem maratona Hackaton no Senai Benfica

Os alunos da turma de Ensino Médio Regular, articulado com curso técnico de Automação Industrial, do Sesi São Gonçalo, Igor, 17 anos, e Marcus Vinícius, 16 anos, ganharam, respectivamente, o 1º e 2º lugar, na semana passada, no Hackathon, uma maratona de soluções, realizada no Senai Benfica durante a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica.

O tema do Hackathon foi 'O uso da tecnologia na prevenção e atuação dos primeiros socorros', e o desafio foi criar um aplicativo sobre o assunto.

Segundo a coordenadora de Educação Básica do Sesi São Gonçalo, Selma Gonçalves, a Escola Sesi motiva o aluno a investigar caminhos, levantar hipóteses e construir conhecimento, incentivando o protagonismo e a vivência prática: “Para nossos alunos a participação no Hackathon possibilitou aprender com a inovação, superar desafios, trabalhar em equipe, valorizando a criatividade e associando saberes em diferentes campos”.

Para Igor e Marcus Vinícius, foi uma ótima experiência. “O maior desafio da competição foi trabalhar junto com outras pessoas que nunca vimos antes. O legal foi estar aberto a novas ideias estar sempre compartilhando informações com outros grupos. Um clima ótimo e muito divertido”, disseram.

Simultaneamente à Olimpíada também foram realizadas Oficinas de Experimentação Senai FabLab e palestras sobre 'Realidade aumentada na indústria 4.0', 'Integrando o ensino superior e a educação básica pela robótica educativa', 'Inteligência computacional aplicada à robótica', 'Inovações no resgate', 'A importância de se aprender a programar na infância', e 'Os desafios da modernidade: do ensino médio ao profissionalizante'.

Na Olimpíada Brasileira de Robótica, os jovens apresentaram robôs inteligentes capazes de resgatar vítimas de acidentes ocorridos em locais de difícil acesso, sem o uso de controle remoto ou qualquer intervenção humana. Os robôs precisavam cumprir todo o percurso e superar diversas dificuldades decorrentes do caminho sem conhecer previamente o cenário da prova.

Os androides que fizeram a prova no menor tempo possível passaram para a etapa nacional da Olimpíada a ser realizada no fim deste ano. Participaram cerca de 200 alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas.