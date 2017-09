PFR e PC apreendem armas de guerra na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apreenderam armas e munições de guerra em uma ação conjunta na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Serra das Araras, na região Sul fluminense. O destino do material seria a comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. O flagrante aconteceu na manhã deste domingo (10). A ação faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Estado.

Equipes da PRF e da Delegacia Especializada em Armas (DESARME) da Polícia Civil realizavam uma operação na altura de Piraí, quando abordaram um carro que vinha de São Paulo. Durante a revista, localizaram uma grande quantidade de armas, munições e entorpecentes. O material estava no porta-malas do automóvel. O suspeito, de 26 anos, acabou confessando que o destino seria a comunidade da Rocinha, em São Conrado, bairro nobre da Zona Sul.

Armas e munições apreendidas na Via Dutra

Foram encontrados três fuzis, uma pistola, milhares de munições para fuzis, colete balístico, além de dois tabletes de maconha. No total, havia 2.019 munições – calibre 7,62mm –, dois fuzis de fabricação belga, um fuzil romeno e uma pistola austríaca – calibre 45. O caso foi registrado na DESARME, na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio. O suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico, além de porte ilegal de armas e munições de uso restrito.