"Comlurb Comunidades" remove 366,7 toneladas de resíduos em sua 14ª edição

A Comlurb realizou, neste sábado (09/09), a 14ª etapa do programa "Comlurb Comunidades - Limpando Geral", com remoção total de 366,7 toneladas de resíduos. O projeto reuniu 380 garis e 45 veículos - pás mecânicas, pá/ mecânicas, caminhões poliguindastes e basculantes - em uma ação coordenada das unidades de pronto-emprego da empresa, voltada a solucionar demandas extraordinárias em comunidades selecionadas após vistorias técnicas feitas por equipes da companhia. Desde sua implementação, o programa já removeu 5.466 toneladas resíduos sólidos.

Nas quatro operações de limpeza que aconteceram neste sábado foram roçados 87.663 metros quadrados; 800 ralos foram limpos; cerca de 60.000 metros quadrados de logradouros varridos e 370 árvores podadas, além de 148 logradouros limpos.

O “Comlurb Comunidades"atendeu as comunidades de Santa Margarida, em Cosmos, Zona Oeste do Rio; Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, Zona Sul; Complexo da Penha (Vila Cruzeiro, Santa Edwiges e Chatuba), na Zona Norte; e a Comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca.

O grupo musical da Comlurb, Chegando de Surpresa, e o gari Renato Sorriso estiveram no Chapéu Mangueira e Babilônia, em uma ação de conscientização, alertando a população sobre a importância do descarte correto do lixo. Nas demais comunidades as equipes de divulgação da Companhia distribuíram folhetos educativos e mostraram a importância de se jogar os resíduos nos locais certos.

"A Comlurb sempre esteve presente nas comunidades cariocas. No entanto, ações integradas são necessárias para melhor atender as expectativas das pessoas. Mas nenhum dos serviços é possível sem a colaboração e receptividade dos moradores", avaliou o presidente da companhia, Gustavo Puppi.

Além de poda de vegetais, também foram realizadas remoção de lixo público, entulho, bens inservíveis e carcaças de carros; limpeza de canaletas, ralos e valas; raspagem, varrição, rapel em encostas e capina.

As 13 primeiras edições do programa beneficiaram Morro da Mineira, Favela Boogie Woogie, Morro do Banco, Complexo do Cesarão, Santa Marta, Aço, Gardênia Azul, Rio D’Ouro, Dr. Miguel Dibo, Morro dos Prazeres, Vila Aliança, São José Operário, Kelson´s, Marcílio Dias, Vila Eugênia, Moquiço, Andaraí, Vila Vintém, Salgueiro, Camarista Méier, Curral das Éguas, Fumacê, Conjunto Bandeirantes, Carobinha, Tijuquinha, Muzema, Formiga, Complexo da Pedreira, Vila Sapê, Quarto Centenário, Complexo de Manguinhos, Sabreira, Morro do Turano, Entre Rios, Arco-Íris, Vale do Ipê e Sampaio Correia, Fazenda dos Coqueiros, Boa Esperança, e Ás de Ouros, Morro dos Macacos, Tijuquinha, Carobinha, Águia de Ouro, Urucânia, Providência, Vila Aurora, Agrícola de Higienópolis, do Batan, Cerro-Corá, São João, Darcy Vargas, Travessa do Sossego, Morro do Plástico, Rua Antônio Martins, Mangueira, Catiri, Rato e Esperança (Gardênia Azul).