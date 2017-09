Nova Friburgo é oficialmente a "Suíça Brasileira"

O título já consagrado por moradores e turistas agora é oficial. O governador Luiz Fernando Pezão sancionou a lei, declarando Nova Friburgo a “Suíça Brasileira”. A cidade, única criada por decreto real de Dom João VI, que autorizou a vinda dos suíços para o Brasil, foi colonizada incialmente por 261 famílias desse país, por volta de 1818. O nome do município é uma homenagem à cidade de Fribourg, de onde partiu a maioria dos colonizadores.

Nilo Sergio Felix, secretário de Turismo, celebra o título oficial e destaca que a cidade é um dos destaques da região da Serra Verde Imperial.

"Nova Friburgo já está consagrada nos roteiros de turismo do interior fluminense. As tradições suíças estão presentes em cada detalhe do município", disse o secretário.

Localizada a 131 km do Rio de Janeiro, Nova Friburgo é famosa pelo clima ameno e agradável, pelas belezas naturais, culinária local, arquitetura de seus prédios do período colonial e, claro, o comércio de peças de roupas íntimas. No distrito de Mury, polo gastronômico de Nova Friburgo, os restaurantes especializados oferecem fondues e raclettes.

Ainda em referência aos colonizadores de Nova Friburgo, outra atração para o turista é a Praça das Colônias, onde se passeia pelos países que fazem parte da história da cidade. A praça é composta por dez espaços físicos onde cada colônia expõe e divulga sua cultura, arte e tradições.