Governo do Rio realiza festival de cultura

Com o objetivo de oferecer uma série de programas culturais de qualidade para moradores e turistas que querem uma opção alternativa ao Rock in Rio, a Secretaria de Cultura – em parceria com a Riotur e mais de 30 instituições culturais – promove entre os dias 15 e 24 de setembro o Festival Cultura.RJ, em uma ação que integra história, arte e entretenimento.

O evento oferece uma ampla programação nos teatros, salas de música, museus, casas de shows e praças localizadas entre o Porto e a Lapa, trazendo vida cultural ativa ao centro da cidade. O projeto reúne mais de 30 pontos culturais dos bairros Lapa, Praça Tiradentes, Cinelândia, Castelo, Praça XV e a região do Porto. São 200 atrações.

O circuito cultural do Centro Histórico do Rio compreende diferentes roteiros que podem ser realizados a pé pelos visitantes e cariocas. Fazem parte da programação do Festival Cultural.RJ ícones como o Theatro Municipal e a Sala Cecília Meireles, duas das mais importantes casas de espetáculo da cidade; e museus e centros culturais como a Casa França-Brasil, o Museu Histórico-Nacional e o Paço Imperial.

Casas de shows da Lapa, famosas pelas noites de samba e agenda cultural diversa, como o Circo Voador, a Fundição Progresso e o Rio Scenarium; espaços culturais como Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Museu do Amanhã, Teatro Sesi Centro, Escola de Música Villa-Lobos; teatros icônicos, como o João Caetano; galerias de arte; bares; e restaurantes centenários completam a lista de atrativos que colaboram com a iniciativa.

O objetivo do evento é atrair mais público para o Centro durante o Rock in Rio e aproveitar o grande fluxo de turistas na cidade.

Mais informações sobre os programas podem ser obtidas no site www.cultura.rj.gov.br/festivalcultura.rj.