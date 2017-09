Trem da SuperVia descarrilha no ramal de Santa Cruz

Um trem do ramal Santa Cruz da SuperVia, que iria para a Central do Brasil, descarrilou por volta das 14h desta sexta-feira (8). Por conta do ocorrido, os passageiros desembarcaram na via e, com auxílio de agentes da concessionária, seguiram até a estação Benjamim do Monte. Não houve feridos.

Por causa da ocorrência, trens do ramal Santa Cruz circularam somente entre Central do Brasil e Campo Grande. A SuperVia enviou técnicos imediatamente ao local para providências necessárias a fim de pôr o trem nos trilhos.

De acordo com a SuperVia, os passageiros estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e das estações, além dos canais digitais da concessionária. Aqueles que não puderam embarcar ou desembarcar na estação desejada por conta da ocorrência estão recebendo vale-restituição (reembolso no valor da tarifa ou uma nova passagem) ou siga-viagem (permite ao passageiro embarcar em outro modal de transporte). A concessionária irá instaurar uma comissão técnica para apurar as causas do incidente.