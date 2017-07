Osteopata faz palestra gratuita sobre mecanismos naturais do corpo no Spa Maria Bonita

Na próxima quarta-feira, 12 de julho, o osteopata Henri Pelletier fará a palestra 'O corpo não mente', no Spa Maria Bonita, em Ipanema. No encontro, o especialista falará sobre os mecanismos naturais de autorregulação, autoequilibrio e autocura do corpo humano e como funcionam em caso de estresse, desequilíbrio, patologia ou lesão. A palestra terá entrada gratuita e aberta ao público, no restaurante Spazziano, a partir das 19h30.

O osteopata francês falará sobre a importância do equilíbrio entre a mente e o corpo e os benefícios da Osteopatia, uma abordagem holística de cuidados de saúde, centrada no paciente, que usa técnicas manuais a fim de favorecer a capacidade do corpo de restabelecer o equilíbrio e manter a mobilidade. Reconhecida como terapia complementar pela Organização Mundial de Saúde, a prática pode ser aplicada para todas as idades desde recém-nascidos a idosos.

“A Osteopatia vai do diagnóstico ao tratamento e reconhece no movimento livre o caminho natural do corpo”, explica o osteopata francês Henri Pelletier, da NGO, centro especializado em osteopatia no Rio de Janeiro. Os profissionais utilizam técnicas manuais para tratar músculos, articulações, nervos, tecido conjuntivo, sistema circulatório e órgãos internos, a fim de favorecer a capacidade do corpo de restabelecer e manter a saúde.

O tratamento osteopático é consequência da consulta, que avalia o paciente como um todo. Em geral, de uma a três sessões, com 45 minutos cada, são suficientes para restaurar a mobilidade sem dores quando o problema é apenas osteopático, ou seja, de restrição de movimentos.

O osteopata fica a serviço do corpo. Identifica as disfunções, alivia as tensões e libera o movimento usando as mãos e seu profundo conhecimento da anatomia, fisiologia e biomecânica do corpo. “O corpo não mente. O diagnóstico independe do momento da dor, o tratamento é que muda conforme a queixa do paciente. Uma dor em um ponto específico não significa que o problema esteja exatamente ali e a osteopatia vai, justamente, detectar a origem do descompasso”, explica o especialista.

Serviço: Palestra 'O corpo não mente'

Data: 12 de julho, às 19h30

Spa Maria Bonita Ipanema - Rua Prudente de Morais, 729, Ipanema

Evento gratuito e aberto ao público