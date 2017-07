Operação na Cidade de Deus deixa um morto e mais de 3 mil alunos sem aula

Uma pessoa morreu e quatro foram baleadas na manhã desta segunda-feira (10) durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Uma moradora do bairro ficou ferida durante a operação.

A Polícia Militar informou que o morto e os quatro baleados são suspeitos de tráfico de drogas e foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Elydia Roberta de Ramos, de 82 anos, foi atingida na perna por uma bala perdida e encaminhada para o mesmo hospital.

Por medida de segurança, nove escolas, duas creches e três Espaços de Desenvolvimento Infantil ficaram fechados hoje, deixando 3.314 crianças da rede pública municipal de educação sem aula.

A Polícia Militar está na entrada da Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais e também na Avenida Edgar Werneck, principais acessos à Cidade de Deus. Quem entra ou sai da comunidade é revistado.

A operação não tem hora para terminar. O reforço no policiamento tem a finalidade de evitar atos de protestos nas duas principais ruas do bairro.