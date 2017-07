"Nunca houve propina. Que história é essa? Que maluquice é essa?", questiona Sérgio Cabral 

Em depoimento prestado nesta segunda-feira (10) ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral reagiu ao ser questionado sobre a acusação de que ele cobrava 5% de propina em obras do estado. “Nunca houve uma contrapartida por ter me dado recursos legais ou em caixa dois com os temas abordados como governante. Nunca houve propina. Nunca houve 5%, que história é essa? Que maluquice é essa?", questionou.

Cabral, contudo, admitiu a existência de caixa dois nas campanhas eleitorais: “Reconheço o hábito da política brasileira de caixa dois.”, disse Cabral.

O ex-governador negou que empresas citadas por Ary Ferreira da Costa Filho, ex-assessor, tenham recebido benefícios. Ele afirmou ainda que elas chegaram a ser multadas em seu governo. "Jamais pedi benesse a qualquer empresa do Rio"

Cabral foi intimado a prestar depoimento juntamente com Ary Ferreira da Costa Filho, preso durante a operação Mascate da Polícia Federal em fevereiro, e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda. Pela primeira fez, Cabral respondeu a perguntas feitas pelo juiz Marcelo Bretas. Nos depoimentos anteriores, ele só respondeu a perguntas dos advogados.

O ex-governador também negou as informações dadas por Ary Ferreira , que disse ter recebido entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões de sobras de campanha. "Faça-me o favor, porque eu nunca soube disso", declarou o ex-governador, completando em seguida que a origem do dinheiro deveria ser questionada diretamente ao ex-assessor

Condenação

Sérgio Cabral já foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro. A sentença foi proferida pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro (12 vezes) em processo a que ele responde no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-governador é réu em 12 ações.

Na última sexta-feira (7), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chamou Cabral, preso desde novembro do ano passado, de "líder de organização criminosa", em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a manutenção da prisão de Luiz Carlos Bezerra, ex-assessor do ex-governador do Rio.

Segundo Janot, o Ministério Público Federal e a força-tarefa da Lava Jato descobriram diversos núcleos da organização criminosa no estado do Rio. O econômico é formado por empresas estruturadas em cartéis para fraudar licitações e este pagava propinas ao núcleo administrativo. O outro núcleo é o financeiro, onde estava Luiz Carlos Bezerra, encarregado de pagamentos, recebimentos e lavagem de dinheiro. Já o núcleo político, segundo o PGR, era "formado pelo líder da organização criminosa, o ex-governador Sérgio Cabral".

Na sua justificativa para pedir que os operadores de Cabral continuem presos preventivamente, Janot afirma que "não é lógico inferir que o potencial de reiteração delitiva do paciente estaria neutralizado pelo simples fato de determinado grupo político estar por ora afastado da gestão pública" e que "pelo contrário, é fato incontestável que muitos dos espúrios frutos de crimes antecedentes continuaram a se produzir – e a multiplicar os delitos de lavagem de capitais – muito tempo depois da renúncia de Sérgio Cabral ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ocorrida no dia 3/4/2014".

