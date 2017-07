Em evento, Secretaria comemora nomeação de Cais do Valongo como Patrimônio Mundial pela Unesco

A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro realiza nesta segunda-feira (10), às 16h, uma cerimônia de comemoração pela escolha do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco.

Principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas, o sítio arqueológico Cais do Valongo foi reconhecido como Patrimônio Mundial em reunião realizada na Cracóvia, Polônia, neste domingo (9).

A secretária Municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, representando a Prefeitura do Rio de Janeiro no evento, comemorou a importante conquista, que definiu como etapa essencial para o reconhecimento de uma memória "que precisa ser revelada e, principalmente, reparada".

Local recebia os escravos vindos da África

O evento vai receber apresentações do bloco de Afoxé Filhos de Gandhy, rodas de capoeira, além de contar com a presença de grupos e entidades da Pequena África e baianas de acarajé.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o Brasil recebeu cerca de quatro milhões de escravos nos mais de três séculos de duração do regime escravagista, 40% de todos os africanos que chegaram vivos nas Américas, entre os séculos XVI e XIX. Destes, aproximadamente 60% entraram pelo Rio de Janeiro, sendo que aproximadamente um milhão pelo Cais do Valongo.