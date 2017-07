Crescimento da indústria automotiva gera empregos no Rio

A montadora Nissan anunciou uma nova fase de contratação de pessoal para abrir o segundo turno na sua linha de produção de veículos. Ao fim das contratações, a empresa, instalada em Resende há três anos, contará com 2,4 mil funcionários. Nos quatro primeiros meses de 2017, o setor automotivo no estado apresentou um crescimento de postos de trabalho de 1,6% em relação a 2016. Considerando as novas vagas da Nissan, o número de empregos no segmento teria um incremento adicional de 7% no total de ofertas no Rio de Janeiro.

Sobre esse momento favorável, o D.O. Notícias conversou com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Alberto Mofati.

D.O. Notícias – Ao contrário de outros estados, o Rio de Janeiro aumentou a participação na produção nacional. A longo prazo, podemos nos transformar em referência no setor automobilístico?

Alberto Mofati – Comparando com o ano de 2014, o Rio respondia por 4,9% da produção nacional. Em 2015, a participação aumentou para 5,5% e, em 2016, o estado foi responsável por 6,7% de todos os veículos produzidos no país. E a expectativa é de que essa participação cresça este ano, devido ao aumento da exportação e entrada em segundo turno de algumas montadoras. Entre elas, a Nissan.

D.O. Notícias – Podemos atribuir o bom momento do setor à política de incentivo?

Mofati – O desenvolvimento do setor automotivo, com a atração das montadoras e do parque de fornecedores, foi fruto dessa política. O Estado atraiu cerca de R$ 14 bilhões em investimentos, que geraram mais de oito mil empregos diretos. A entrada em operação do segundo turno de empresas instaladas no estado, gerando emprego formal neste momento de queda dos postos, mostra o acerto da política adotada pelo Governo do Rio de Janeiro.

D.O. Notícias – O crescimento de oferta de postos de trabalho em fábricas de automóveis pode refletir em outras áreas?

Mofati – Os setores de Comércio e Serviços são beneficiados pela criação de novos postos de trabalho na indústria. Estima-se que, para cada emprego direto, quatro novos indiretos sejam criados. Além disso, o aumento na contratação indica crescimento na produção, o que contribui para a arrecadação do Estado e dos municípios que sediam as empresas.

D.O. Notícias – Outros setores podem virar a marca econômica do estado?

Mofati – O Estado do Rio tem um dos maiores mercados consumidores do país, o que contribui para a diversificação das indústrias. Os setores de Bebidas, Alimentos, Biotecnologia e do Conhecimento são fortes.