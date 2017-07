Prefeitura participa de evento de sustentabilidade em prol das Cagarras

A Prefeitura do Rio participa, neste fim de semana, de uma ação inédita de sustentabilidade. Uma equipe de técnicos do Centro de Pesquisas Aplicadas da Comlurb fará, no domingo (09), uma análise de caracterização do chamado lixo de maré que será removido das Ilhas Cagarras no sábado. Os resíduos sólidos serão pesados e separados por tipo. O resultado servirá de base para campanhas e outras ações de sensibilização sobre a necessidade de mudança de comportamento para a proteção do ambiente.

Cerca de cinco quilômetros ao sul da Praia de Ipanema, o Arquipélago das Cagarras é uma área de proteção marinha que sofre com resíduos conduzidos pelas águas. A ação da Comlurb é resultado da parceria com o Movimento Lixo Zero, uma das ONGs envolvidas no Clean Up - Conhecer para Preservar, evento que fará no sábado a remoção do lixo de maré a ser analisado na manhã de domingo no entorno da Colônia de Pesca Z-13, próximo ao Forte de Copacabana, no Posto 6 da Avenida Atlântica.

Lixo Zero

Entre os projetos voltados ao meio ambiente, a Comlurb lançou, em 2013, o Lixo Zero, que mantém a fiscalização permanente de ruas e praias, orientando e multando quem joga lixo irregularmente nas áreas públicas da cidade. O programa é um esforço contínuo para conscientizar as pessoas da importância de depositarem o lixo nos locais devidos, assim preservando os cursos d'água e deixando-os livres dos resíduos que comprometem seriamente o ambiente.