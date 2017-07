Prefeitura define esquema de trânsito para jogo deste domingo no Engenhão

A CET-Rio montou esquema especial de trânsito para o jogo entre Botafogo e Atlético MG, que acontece neste domingo (09), a partir das 19h, no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), no Engenho de Dentro, pela Taça Libertadores da América. O planejamento da prefeitura atenderá as principais vias de acesso e o entorno do estádio. O término da partida está previsto para as 21h.

A Rua Doutor Padilha será interditada ao tráfego de veículos, entre 16h e 23h. As ruas Goiás, Guilhermina, Arquias Cordeiro e Piauí, além da Avenida Dom Helder Câmara, serão cobertas pela operação e receberão planos semafóricos especiais. O objetivo é garantir a fluidez de trânsito, tanto no início como no término do evento.

Ao final do jogo, a CET-Rio avaliará a necessidade de interdição das ruas Goiás, Arquias Cordeiro, Guineza e Doutor Padilha (entre as ruas das Oficinas e Piauí) para facilitar o escoamento do público.

A operação de trânsito contará com 50 operadores da CET-Rio e guardas municipais, em viaturas e motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos e orientar os pedestres.

O Centro de Operações Rio (COR) fará o monitoramento de toda a área do evento para, em sintonia com o monitoramento de campo, implantar ajustes na programação dos semáforos, caso seja necessário.

De acordo com a CET-Rio, não serão criadas áreas de estacionamento para o evento, não sendo recomendada, portanto, a utilização de veículo particular.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) atuará com reboques baseados em pontos estratégicos, circulando na área de abrangência do evento, com o objetivo de reprimir o estacionamento irregular e garantir a fluidez do tráfego. Os veículos estacionados irregularmente serão removidos para os depósitos públicos municipais.

A prefeitura recomenda que o público dê preferência ao transporte público, especialmente o trem. Aos pedestres, é orientada a travessia das vias nos locais semaforizados. Além disso, é fundamental que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e a sinalização implantada na área.

Saiba mais sobre o esquema montado pela prefeitura para o jogo deste domingo:

INTERDIÇÕES

Rua Doutor Padilha: entre as ruas Arquias Cordeiro e das Oficinas, a partir das 16h; entre as ruas das Oficinas e Piauí, a critério operacional, de acordo com a necessidade do tráfego local.

Rua Goiás, Arquias Cordeiro e Guineza: a partir das 21h, dependendo do fluxo de espectadores. O desvio será pela Rua Guilhermina e Avenida Dom Hélder Câmara.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

A partir da 0h deste domingo, fica proibido o estacionamento, além dos locais já regulamentados, nas seguintes vias: Rua Doutor Padilha; Rua José dos Reis; Rua Henrique Scheid; Rua das Oficinas; Rua Coronel Cunha Leal; Rua Arquias Cordeiro; Rua Gentil de Araújo; Rua Benicio de Abreu; e Rua General Clarindo.COMO CHEGARPara chegada ao estádio, a prefeitura recomenda a utilização de transporte público.

TREM – Utilizar a Estação Olímpica Nilton Santos (Engenho de Dentro). A Supervia funcionará em esquema especial, para atender tanto a chegada, quanto a saída do evento.

DESVIO DE TRÂNSITO

O desvio de trânsito será realizado pelas seguintes vias:1 – Os veículos procedentes da Rua Arquias Cordeiro com destino à Rua José dos Reis seguirão pelas ruas Piauí, Sales Guimarães, Henrique Scheid e José dos Reis;2 – Os veículos procedentes da Rua Goiás com destino à Rua Arquias Cordeiro seguirão pelas ruas Guilhermina e Engenheiro Nazaré, Avenida Dom Hélder Câmara e pelas ruas José Bonifácio e Arquias Cordeiro.

MORADORES

Os moradores da área interditada deverão utilizar comprovante de residência para acessar a área bloqueada no entorno do Engenhão.