"Pode haver fogo atrás da fumaça", diz Serafini sobre suposta 'caixinha' da Fetranspor a deputados

"Parece que pode haver fogo por trás dessa fumaça", afirmou o deputado estadual Flavio Serafini (Psol), ao comentar a declaração do ex-governador Anthony Garotinho de que alguns deputados do Rio receberiam "caixinha" da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio (Fetranspor). “Aqui no Rio de Janeiro, essa questão da suposta ‘caixinha’ é algo que se fala há muito tempo", reforçou. As declarações foram dadas após o estouro do escândalo no setor de transporte do estado, que prendeu 11 pessoas no início da semana, entre eles o megaempresário Jacob Barata Filho.

Em conversa com o JB nesta semana, Serafini também falou da expectativa da oposição sobre o andamento do processo de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão, agora que a presidência da Assembleia Legislativa (Alerj) foi assumida pelo deputado André Ceciliano (PT), ocupando a cadeira durante a ausência de Jorge Picciani (PMDB) e Wagner Montes (PRB), ambos licenciados para cuidar da saúde. “Nossa expectativa - até por questões de prazos legais - é que o presidente em exercício, André Ceciliano, analise esse pedido nas próximas semanas.”

JB - O ex-governador Anthony Garotinho disse que, em breve, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal devem mirar os deputados estaduais que, segundo ele, receberiam ”caixinha” da Fetranspor. Como isso repercutiu na Alerj? O que o senhor tem a dizer sobre essa declaração?

Serafini - Desde que eu comecei meu mandato há dois anos, todas as oportunidades em que se discutiu o Bilhete Único, o Riocard, tentamos aprovar medidas de transparência, medidas que trouxessem, para o âmbito do governo do estado, um controle sobre a operação do Riocard. Tentamos tomar medidas legislativas que sanassem o impasse com relação ao saldo do Riocard. Todas elas esbarraram nas posições do governo, sustentado pela sua base parlamentar para segurar essas medidas. Hoje, no Brasil e no Rio de Janeiro, não temos mais como diferenciar o que são posições políticas ruins do que são posições políticas motivadas por relações de suborno ou compra de posições políticas. Isso de fato as investigações é que tem ajudado a vir à tona. O que posso afirmar é que, em diferentes ocasiões, tentamos ampliar a transparência e o cálculo do valor da passagem e no controle da operação do Riocard, enquanto o governo, assim como vários deputados da base aliada, resistiram a esse tipo de mudança.

JB - Ao falar “vários deputados da base”, o senhor se refere a que partidos principalmente?

Serafini - Especialmente o PMDB, que é o partido que geralmente orienta os outros. Mas me refiro à base do governo em geral. Algumas medidas que a gente chegou a levar para votação foram recebidas de forma contrária à criação de mecanismos de controle e transparência.

JB - Na sua opinião, os políticos desses partidos da base aliada, contrários a essas medidas, teriam realmente que se preocupar com a ação da Polícia Federal, como disse Garotinho?

Serafini - Acho que é possível. Estamos vendo se confirmar no Brasil o que sempre avaliamos, de que há uma captura dos agentes políticos pelo setor privado, como a relação com as empreiteiras e grandes grupos econômicos que influenciam nas políticas públicas. E a gente sabe, aqui no Rio de Janeiro, essa questão da suposta “caixinha” da Fetranspor é algo que se fala há muito tempo. Parece que pode haver fogo por detrás dessa fumaça.

JB - E é possível perceber uma mudança no clima na Alerj depois dessas prisões? Alguma mudança no comportamento dos deputados? Algum tipo de preocupação se manifestou de alguma forma?

Serafini - Na verdade, por causa do recesso da Alerj, não temos muito convívio com os outros deputados. Então, com cada um recolhido em suas bases, acho que talvez tenham algumas reuniões secretas… Não sei. Isso não chega até a gente. Como estamos de recesso, não dá para ter muita clareza dos movimentos que estão acontecendo, especialmente na bancada governista.

JB - O recesso vai até o final de julho, mas com a volta dos trabalhos, o deputado André Ceciliano deve exercer a presidência da Alerj até pelo menos o final de agosto, durante a ausência do Jorge Picciani e do Wagner Montes, ambos com licença médica. Qual o perfil que pode ser traçado do trabalho do Ceciliano como presidente da Alerj durante esse período? O que esperar?

Serafini - André Ceciliano é um deputado que tem se mantido afinado com o governo do ponto de vista das principais propostas, mas por outro lado tem sido um deputado que tem feito um esforço de manutenção do diálogo com os mais amplos setores. De alguma forma, durante algum tempo, Picciani se esforçava para ter esse perfil, mas cada vez mais ele foi assumindo a tarefa de ser o principal nome do PMDB e de blindar o governo em uma lógica meio “só quem pode criticar sou eu”. Na verdade, ele se transformou no principal defensor e no principal crítico do governo Pezão. Mas ao se transformar no principal defensor ele, por exemplo, impediu iniciativas como a CPI das Isenções Fiscais. Ele havia se comprometido a seguir o regimento e permitir sua instalação. Além disso, começou a criar dificuldades para o trabalho da oposição aqui dentro: um trabalho legal, regimental e dentro dos nossos direitos. A gente espera, com o André Ceciliano, a volta da normalização do funcionamento da Casa, no qual a diferença e o diálogo fazem parte fundamental. Até porque a posição da oposição aqui é sempre de muito combate, mas também de responsabilidade e respeito. Combatemos um projeto que acreditamos que vai levar o Rio para a falência, mas não extrapolamos de nenhuma forma o nível das relações. A gente tem feito um bom combate.

JB - Sobre a questão dos projetos que estavam parados durante a liderança de Picciani, existe a expectativa de que alguma coisa possa avançar durante esse período, sob a presidência do Ceciliano? Alguma coisa específica?

Serafini - Acredito que sim. Temos pautas congeladas na Casa que não podem mais ficar paradas. Por exemplo: não têm CPIs funcionando, temos pedidos de impeachment pendentes, queremos a formação de outras comissões, que não só as CPIs, que possam contribuir com o enfrentamento da crise, como a comissão para aprofundar o estudo sobre a dívida ativa. Tem uma outra proposta da bancada do Psol de uma comissão técnica para analisar as perdas pela lei Kandir (que regulamentou a aplicação do ICMS), no Rio de Janeiro. A Casa pode fazer uma contribuição mais profunda para o enfrentamento da crise que não seja restrita a essa agenda do governo federal, essa agenda de arrocho, de retirada de direitos dos servidores. Uma agenda mais voltada para a recuperação de receitas, para restabelecimento de alguns pontos do pacto federativo que vem prejudicando o estado do Rio, e a Casa não vem fazendo seu papel. A expectativa, com essa mudança para o André Ceciliano, é de que esses processos possam ser destravados. Especialmente a CPI das Isenções Fiscais, que achamos que é estruturante para a crise do Rio de Janeiro. Nos últimos dez anos, são quase duzentos bilhões de reais em perdas de receitas relacionadas a isso. Além disso, tem a análise do pedido de impeachment. Isso tudo é fundamental para que a gente possa, inclusive, pensar em qual cenário vai se dar a saída da crise do Rio de Janeiro.

JB - O que esperam de Ceciliano em relação ao pedido de impeachment do governador Luiz Fernando Pezão ?

Serafini - A Mesa Diretora precisa se posicionar sobre o pedido de impeachment. Principalmente o presidente precisa se posicionar. Jorge Picciani, nesse período no qual ele esteve meio afastado por conta da doença, já analisou o primeiro pedido. Mas o segundo pedido, que já foi feito a partir do relatório do Tribunal de Contas do Estado, ainda não foi analisado. O segundo pedido feito pelo Psol, assim como o pedido feito pelo PSDB, já no âmbito da análise das contas de 2016. Por enquanto ele analisou apenas o primeiro feito pelo Psol, antes da análise das contas de 2016, mas que já apontava alguns elementos que depois foram confirmados no relatório do TCE. Então a nossa expectativa, até por questões de prazos legais, é que o presidente em exercício, André Ceciliano, analise esse pedido nas próximas semanas.

JB - Esse prazo vai até quando?

Serafini - Ele está relacionado à realização das reuniões da Mesa Diretora. A mesa tem uma previsão de reuniões semanais. Isso vinha sendo desrespeitado pelo presidente Jorge Picciani. Esperamos que agora essa questão caminhe.

JB - Há cerca de duas semanas, em entrevista à Rádio CBN, Picciani afirmou que a única saída para o Rio é a intervenção federal ou o impeachment do governador Pezão.Parlamentares indicam que esta declaração seria uma tentativa de Picciani de separar Pezão do PMDB, já pensando na eleição de 2018. Como o senhor avalia?

Serafini - Sem dúvida Picciani, estrategicamente, encarna um duplo papel. Por um lado é quem mantém o governo de pé. Por outro é quem tenta parecer como principal crítico. A partir da posição de grande fiador do governo, cada crítica que ele faz ao Pezão gera grande repercussão. Mas a verdade é que o governo Pezão só está de pé porque o Picciani, presidente da Alerj e do PMDB no Rio, é seu principal sustentáculo. É um jogo para o PMDB, que tenta atravessar essa crise permanente que é o governo Pezão, sem se desgastar tanto pelo fato de ser o partido do governador, o partido do presidente da Assembleia Legislativa, o maior partido da Alerj e o maior responsável pelo buraco em que o Rio de Janeiro se meteu.

JB - Pezão estaria sendo "rifado"?

Serafini - Olha, o Pezão é o que eles têm para hoje. Eles sabem, pelo cálculo deles, que até para a sobrevivência do PMDB é importante seguir com ele até 2018.

JB - Mesmo com a declaração sobre impeachment do Picciani?

Serafini - Claro. Tem essa declaração, mas na semana seguinte ele aprova o Teto de Gastos.

JB - E também não leva adiante os pedidos de impeachment.

Serafini - Sim. Eu diria que estamos vivendo aquela situação em que a mão que mais afaga é também a mão que de vez em quando apedreja.

