Prefeitura do Rio leiloa seis imóveis na cidade

A Superintendência de Patrimônio Imobiliário realiza na próxima terça-feira, dia 11/7, o leilão de seis imóveis localizados nas Zonas Sul, Norte e Central da Cidade. Ao todo serão alienadas três salas comerciais, no Largo de São Francisco, dois apartamentos localizados na Av. Nossa Senhora de Copacabana e na Av. Calógeras, no Centro e uma casa, situada na Rua Antônio de Pádua, no bairro de Riachuelo.

Os imóveis, hoje próprios municipais, são decorrentes de heranças jacentes e não têm uso específico para o município. A expectativa é que com a venda a Prefeitura arrecade cerca de R$1.885 milhão.

O edital e o anexo estão disponíveis no site da Prefeitura do Rio, na seção E-Compras Rio. A alienação começa às 11h30, na sala 512, do prédio anexo ao CASS (Rua Afonso Cavalcanti 455, Cidade Nova).