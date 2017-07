Janot chama Sérgio Cabral de "líder de organização criminosa"

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chamou Sérgio Cabral (PMDB), preso desde novembro do ano passado, de "líder de organização criminosa", em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a manutenção da prisão de Luiz Carlos Bezerra, ex-assessor do ex-governador do Rio.

Segundo Janot, o Ministério Público Federal e a força-tarefa da Lava Jato descobriram diversos núcleos da organização criminosa no estado do Rio. O econômico é formado por empresas estruturadas em cartéis para fraudar licitações e este pagava propinas ao núcleo administrativo. O outro núcleo é o financeiro, onde estava Luiz Carlos Bezerra, encarregado de pagamentos, recebimentos e lavagem de dinheiro. Já o núcleo político, segundo o PGR, era "formado pelo líder da organização criminosa, o ex-governador Sérgio Cabral".

Ex-governador comandou núcleo político de organização criminosa, afirmou Janot em parecer

Na sua justificativa para pedir que os operadores de Cabral continuem presos preventivamente, Janot afirma que "não é lógico inferir que o potencial de reiteração delitiva do paciente estaria neutralizado pelo simples fato de determinado grupo político estar por ora afastado da gestão pública" e que "pelo contrário, é fato incontestável que muitos dos espúrios frutos de crimes antecedentes continuaram a se produzir – e a multiplicar os delitos de lavagem de capitais – muito tempo depois da renúncia de Sérgio Cabral ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ocorrida no dia 3/4/2014".

Preso desde novembro do ano passado, Bezerra apresentou habeas corpus em abril para converter sua prisão em regime fechado em medidas alternativas, como prisão domiciliar. No final de junho, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou em liminar o pedido.