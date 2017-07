Homem morre baleado durante tiroteio no Morro do São Carlos, no Rio

Um homem morreu baleado durante um tiroteio na manhã desta sexta-feira (7), no Morro do São Carlos, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), os policiais faziam o patrulhamento na localidade do Chuveirinho, dentro da comunidade, quando foram atacados por criminosos.

Ainda de acordo com a UPP, apesar do ataque, os policiais não revidaram com tiros. Depois do tiroteio, os policiais encontraram um homem baleado. Ele foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, que fica ao lado da comunidade, mas não resistiu ao ferimento.

A comunidade do São Carlos foi ocupada por uma UPP em maio de 2011.