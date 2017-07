Governo do Estado do Rio reinaugura Hotel Popular

O Governo do Estado do Rio de Janeiro reinaugurou, ontem, o Hotel Popular. No chamado Espaço Solidário, trabalhadores que não têm como voltar para casa podem passar a noite com dignidade gratuitamente. No local, que funciona na Central do Brasil, também estão sendo oferecidos cursos de hotelaria, informática, beleza, idiomas, entre outros.

O Hotel Popular tem capacidade para receber 70 hóspedes. Os beneficiários são trabalhadores dos mercados formal e informal, que moram distante do Centro do Rio e não conseguem arcar com os valores das passagens e pernoitam no hotel. A entrada na unidade pode ser feita das 18h até as 22h. E a saída até as 8h, de segunda a sexta-feira.

Por meio de uma parceria com a Vara de Execuções Penais (VEP), egressos do Sistema Prisional do Rio, contratados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, ajudaram na recuperação do Espaço Solidário. Além disso, aproveitaram a oportunidade e formaram a primeira turma de oficinas gratuitas oferecidas pela Faetec Cetep (Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante). Durante a reinauguração, os alunos receberam os certificados de conclusão dos cursos.

– Com a Faetec nesse mesmo espaço, podemos ajudar ainda mais pessoas. Este é o caso desses apenados que encontraram aqui mais uma oportunidade para recuperarem suas vidas – destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, Pedro Fernandes.

Novas vagas para as qualificações estão abertas e podem ser feitas no local. As inscrições para os cursos gratuitos devem ser feitas até o dia 18 de julho. Os interessados devem comparecer ao local com cópias de RG, CPF, certidão de nascimento, e comprovante de residência e da escolaridade.

Beneficiados

Rodrigo dos Santos, que cumpre pena em regime semi-aberto, comemora a sua nova vida. Ele ajuda os outros companheiros e trabalha na cozinha do espaço fazendo refeições para todos que fazem a manutenção do local.

– Com esse novo projeto, vim ajudar na limpeza e na alimentação das pessoas que estão trabalhando aqui. Ganhei a redução do regime fechado para o aberto e estou muito feliz por isso – ressaltou Rodrigo.

Uma das hóspedes do hotel é a diarista Rosangela Gomes da Silva, que frequenta o espaço há cinco anos.

– De segunda a sexta-feira aqui será o meu lar. Moro em Magé e trabalho no Rio – contou a diarista.

Também são parceiros do projeto a Secretaria de Administração Penitenciária e a da Fundação Santa Cabrini.