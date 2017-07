Dois ônibus são incendiados no Rio após morte de um homem no Morro de São Carlos

Dois ônibus urbanos foram incendiados nesta tarde na Rua Carolina Reidner, no Catumbi, provocando o fechamento da Rua Itapiru, perto do Cemitério do Catumbi, após a morte de um homem no Morro de São Carlos, no fim da manhã de hoje (7). De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São Carlos, policiais em patrulhamento na localidade conhecida como Chuveirinho foram atacados por criminosos armados. Segundo o comando da UPP, os militares não revidaram e, em seguida, socorreram um homem baleado, levando-o para o Hospital Central da Polícia Militar, que fica nas proximidades. No entanto, o homem não resistiu ao ferimento.

A UPP informou que a ação que resultou nos dois ônibus queimados foi em represália à morte desse homem. A Divisão de Homicídios investiga o caso, e o policiamento está reforçado na região pelos batalhões de São Cristóvão e da Polícia de Choque. As ruas Itapiru e Catumbi permanecem parcialmente interditadas para que equipes equipes da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) limpem as pistas após o incêndio que destruiu totalmente os ônibus.

PrejuízoO Rio Ônibus informou que mais dois ônibus foram incendiados nesta sexta-feira. Os coletivos faziam as linhas 474 (Jacaré x Copacabana) e 432 (Vila Isabel x Gávea) quando foram atacados por criminosos no acesso ao Túnel Santa Bárbara e na Rua Itapiru, respectivamente, no bairro Catumbi. Um deles era climatizado e foi adquirido este ano.

Com estes casos, a cidade do Rio registra 32 ônibus do sistema municipal destruídos por criminosos neste ano. O total de ônibus incendiados na cidade, até o momento, representa mais que o dobro do número de casos registrados no ano passado: 15. Neste ano, 12 carros climatizados, com um ano e meio de uso, foram incendiados.