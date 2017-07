Rio: setor automotivo registra crescimento de 20%

A indústria automobilística fluminense tem registrado crescimento este ano. Até o mês de abril, o aumento da produção física do setor no Estado do Rio de Janeiro chegou a 20%, enquanto que na média do país esse percentual é de 8,9%. A unidade do Grupo PSA no município de Porto Real, por exemplo, alcançou a marca de 1,5 milhão de veículos produzidos no Brasil. O modelo de número 1.500.000 que saiu da linha de produção foi um Peugeot 2008.

– Esse importante marco na produção do Grupo PSA no Rio ocorre no momento em que começam a surgir evidências de recuperação do setor no estado. A indústria automobilística vem retomando crescimento, sobretudo no Rio de Janeiro. Esse é um segmento irradiador e propulsor da economia e essa reação é fundamental neste momento crítico, em que a angústia do desemprego afeta os lares do Brasil inteiro. Mudar esse cenário é o grande desafio para todos nós que temos compromisso com o desenvolvimento – disse o secretário da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Christino Áureo.

Vocação

A vocação exportadora do Polo Industrial Brasil é reconhecida, tendo o Grupo PSA recebido por 12 vezes o Prêmio Rio Export na categoria Destaque Mercosul, como o maior exportador do Estado do Rio de Janeiro para a região que integra o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela. Cerca de 50% de toda a produção do polo industrial do Rio de Janeiro é exportada principalmente para a Argentina, Uruguai e Colômbia.

A unidade fabril fluminense é responsável pela montagem dos modelos Peugeot 208 e 2008 e Citroën C3 e Aircross. A planta também abastece outros países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Colômbia. O local é dotado de novos processos de manufatura, como o full kitting, metodologia de abastecimento de peças na borda da linha de montagem. Além da fábrica de veículos, o polo industrial conta com uma fábrica de motores e linhas de usinagem de peças para motores.