Reitores protocolam ofício que reivindica isonomia no pagamento de salários

Os reitores da Uerj, Uenf e Uezo, em reunião com o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, Pedro Fernandes, realizada em 29 de maio, protocolaram ofício no qual reivindicam a isonomia no pagamento de salários dos servidores das três instituições ao mesmo calendário utilizado para com os servidores da Secretaria de Educação, reforçando a decisão judicial já prolatada.

Além dessa demanda, os reitores apontaram a preocupação quanto ao reinício do próximo semestre letivo.