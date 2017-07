Preso homem que trocou tiros com policiais e invadiu set de filmagens da minissérie

Policiais da 33ªDP (Realengo), prenderam, nesta quinta-feira (6), em Anchieta, Diogo de Paula Jordão, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal de Bangu, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes , resistência qualificada e disparo de arma de fogo.

De acordo com a delegada titular, Márcia Lopes, na tarde do dia de 27 de junho do corrente, policiais militares em perseguição a um veículo VW/Gol vermelho, trocaram tiros com criminosos que fugiram da atuação policial, na Avenida Brasil. Os criminosos foram perseguidos de Realengo até a altura da Vila Militar, onde abandonaram o veículo e atiraram contra os policiais. Na fuga, os criminosos invadiram o terreno onde estava instalado um set de filmagens da minissérie “Os Dias Eram Assim”, da TV Globo, interrompendo as gravações.

Na ocasião, verificou-se na delegacia que o veículo abandonado pelos criminosos tratava-se de um “clone”, com vidros, chassis e placa adulterados, constatando ser produto de roubo na área da 30ª DP, no mês de junho. Em seu interior, foram arrecadados um simulacro de arma de fogo, objetos pessoais de possíveis vítimas de roubo e que os objetos pertenciam a um casal, vítima de roubo a transeunte, na noite anterior, naquela região, com a utilização do mesmo veículo roubado.

Segundo Márcia Lopes, foi realizada a perícia papiloscópica, na qual foram constatadas as digitais de três pessoas, sendo que duas delas eram dos próprios policiais militares envolvidos na ocorrência e outra de Diogo, contra o qual havia condenação por roubo e cujas características físicas coincidiam com as fornecidas pelas vítimas do roubo e pelos policiais militares.

Em sede policial, as duas vítimas reconheceram Diogo como o autor do roubo que sofreram no mês passado e os policiais militares também o reconheceram como o homem que desembarcou do veículo roubado e efetuou disparos contra a guarnição da PM.