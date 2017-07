Polícia e MP fazem operação para prender 31 suspeitos de tráfico no Grande Rio

Policiais militares e integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MPE) fazem hoje (6) uma operação para cumprir 31 mandados de prisão. Os alvos são suspeitos de envolvimento com a venda de drogas na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.

Segundo informações da Polícia Militar, a Operação Estado Paralelo, que ainda envolve a Secretaria de Administração Penitenciária, também busca cumprir 130 mandados de busca e apreensão.

A ação está sendo feita em 16 comunidades do Grande Rio.