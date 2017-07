Festival X-Tudo Sesi Cultural invade a Baixada Fluminense

Está tudo pronto para mais um Festival X-Tudo Sesi Cultural. Em sua oitava edição e, este ano, com o tema 'Cultura Negra e seus Desdobramentos na Sociedade', o evento promove uma mistura especial de música, teatro, dança, exposição, debates, oficinas e atrações para o público infantil.

No Teatro Sesi Duque de Caxias (Rua Arthur Neiva, número 100, bairro 25 de Agosto), a programação vai de 6 a 22 de julho. O Festival acontece também em outros Teatros Sesi do estado do Rio até o dia 29 desse mês. Todas as atrações são a preços populares, R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), ou com entrada franca.

No primeiro dia do Festival, 6, próxima quinta-feira, às 20h, uma das grandes revelações da música brasileira, a banda 'Liniker e os Caramelows' apresenta o show da turnê 'Remonta'. E no último dia, 22, às 20h, o fundador da banda Farofa Carioca e um dos grandes compositores da atualidade Gabriel Moura é outro destaque da programação.

Já quem curte teatro pode conferir grandes espetáculos, como Mercedes, no dia 14, às 20h, que conta a história da primeira bailarina negra do Theatro Municipal do Rio e precursora da dança afro-brasileira pelo mundo, e Marrom – Nem preto, nem branco?, no dia 21, às 15h, infantil com a premiada atriz Vilma Melo que promete emocionar toda a família.

E não é só: todos os teatros da rede Sesi recebem a Feira Preta, maior evento de cultura negra da América Latina, que pela segunda vez chega ao Rio de Janeiro. Nela você encontra as tendências afrocontemporâneas do mercado e das artes, bem como iniciativas afroempreendedoras de diversos segmentos. No Teatro Sesi da Baixada Fluminense, a programação da Feira Preta acontece no dia 20, das 10h às 17h, e tem entrada gratuita.

No Sesi Caxias, as vendas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao Sesi pagam meia-entrada.

Mais informações (21) 3672-8369 ou na página do Sesi Cultural: http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/guia-sesi-cultural/pagina-principal/

Para a programação completa do Festival Sesi X-Tudo Cultural em todos os Teatros Sesi do estado Rio, acesse: www.firjan.org.br/xtudo .