Evento no Rio debate ações integradas de defesa civil para enfrentar desastres

A Defesa Civil do Rio de Janeiro promoveu nesta quinta-feira (6) um workshop de Ações Integradas em Desastres Tecnológicos para discutir as linhas de ação e a integração entre os órgãos em casos de desastres relacionados a incêndios urbanos e obras civis. O evento fez parte da programação da Semana Municipal de Redução de Risco e Desastres.

De acordo com o chefe executivo do Centro de Operações do Rio, Marcos Landeira, um dos objetivos do workshop é ampliar a capacidade de resposta a acidentes como incêndios. “Queremos investir na realização de mais exercícios de mesa e simulados sobre respostas a desastres, envolvendo órgãos parceiros.”

Um dos temas abordados no evento foi o episódio com o Césio-137, conhecido como o maior acidente radiológico urbano do mundo, ocorrido em Goiânia, em 1987. Centenas de pessoas foram contaminadas por radiação de Césio-137 depois que o elemento foi encontrado dentro de um aparelho de tratamento de câncer, que foi desmontado e vendido como sucata por catadores de papel. Quatro pessoas morreram.

Durante o workshop, o subsecretário de Defesa Civil e gestor da equipe integrada que atuou em Goiânia no caso Césio-137, coronel Edson Tavares da Silva, destacou a importância da ação conjunta dos órgãos na ocasião. “Não teríamos conseguido superar a crise se não fosse a integração entre as equipes dos órgãos envolvidos na resposta ao acidente”, lembrou.

Outros destaques do evento foram as ações de comunicação do Centro de Operações à população e suas aplicações em casos de desastres tecnológicos. Entre os meios de comunicação analisados, estão as transmissões ao vivo por meio das redes sociais e os alertas por mensagem de texto, via Twitter.

A Semana Municipal de Redução de Risco e Desastre terá outros eventos amanhã (7) em comemoração ao Dia Municipal de Redução de Riscos de Desastres. A programação é uma parceria entre a Subsecretaria de Planejamento e Gestão Governamental da Casa Civil e a Subsecretaria de Defesa Civil da Secretaria Municipal de Ordem Pública.