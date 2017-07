Rio tem hoje cerca de 15 mil pessoas em situação de rua

Em crescimento acelerado no Rio, o número de pessoas em situação de rua já atinge índices bem alarmantes se comparado com o registrado anteriormente no município e que também já estava bastante elevado. Enquanto em 2015 uma pesquisa encomendada pela prefeitura contabilizou 5.800 casos na cidade – número contestado pelas instituições integrantes da rede de atendimento a essas pessoas, que, na época, estimaram os casos em oito mil –, até julho de 2017 esse índice chegou a 12 mil, conforme aponta levantamento a ser apresentado no I Seminário Nacional de Defensoria Pública e População em Situação de Rua.

O evento a ser realizado nesta quinta-feira (6), na Defensoria Pública da União (DPU), e na sexta (7), na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), terá palestras, rodas de conversa e debates sobre temas como a experiência das defensorias públicas no atendimento às pessoas em situação de rua. Também serão abordadas iniciativas já realizadas ou em andamento, como a Ronda de Direitos Humanos (Ronda RH). Criado em março de 2016, o projeto voltado a acompanhar as abordagens feitas por agentes públicos ajudou a reduzir as violações de direitos praticadas por agentes municipais em mais de 60% e a dos estaduais em mais de 70%.

"Levamos capacitação aos agentes e hoje eles fazem parte da rede de atuação junto às pessoas em situação de rua. Além disso, os índices de redução das violações são os menores desde que nós começamos a ronda e a tendência é diminuir ainda mais. O problema é que ainda acontecem violações, como agressões físicas e apreensões de documentos e pertences", destaca a defensora pública Carla Beatriz Nunes Maia, atuante no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da DPRJ (Nudedh) e palestrante no segundo dia do evento.

Presente nas rondas, ela aponta a crise econômica como uma das causadoras do crescimento constante da população de rua.

"A crise econômica é um dos fatores que levou a esse aumento, com certeza, porque há muitas empresas fechando e muitas demissões acontecendo. Na última ronda mesmo eu conversei com um técnico em refrigeração que atualmente está sem emprego", observa Carla Beatriz.

Além dos debates, haverá, no segundo dia do seminário, uma exposição de trabalhos da primeira turma do projeto “Abrigo das Artes e Cidadania”, iniciativa da DPRJ, realizada em parceria com a prefeitura e a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil (Amebras), para a capacitação de pessoas em situação de rua no mercado do carnaval.

