Rio ganha caminhão-tanque para ajudar no combate a incêndios em parques

Adquirido com recursos do Fundo da Mata Atlântica, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro apresentou nesta quarta-feira (5) o novo caminhão-tanque doado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para auxiliar no combate a incêndios nos parques estaduais.

O Fundo é um mecanismo financeiro que permite a execução de projetos voltados para unidades de conservação ambiental, como os parques estaduais. O caminhão funciona como um posto avançado de abastecimento de combustível, poupando o tempo de viagem dos helicópteros até a base, o que melhora o combate a incêndios florestais. O veículo é o primeiro do Corpo de Bombeiros com essas características, com um tanque com capacidade para 6.350 litros de querosene de aviação, podendo manter aeronaves abastecidas por até 36 horas no ar durante a operação.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, coronel Ronaldo Jorge Brito de Alcântara, ressaltou a importância do equipamento em uma situação de incêndio. “Se usarmos nossas quatro aeronaves simultaneamente, ainda assim teremos combustível suficiente para manter essas aeronaves por 9 horas de operação. Esse presente que a gente ganha hoje, num ano de dificuldade econômica, vem ao encontro para manter as nossas viaturas nesse nível de atendimento, com a credibilidade de mais 90% da população do estado do Rio”, disse o oficial.

De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, o Rio de Janeiro é referência em combate a incêndio. Pelo quinto ano consecutivo, o estado mantém um nível de perda florestal zero em regiões de Mata Atlântica, segundo dados da SOS Mata Atlântica, ONG que monitora as ações via satélite.