Procon Carioca notifica restaurante La Mole do Barra Shopping

O Procon Carioca recebeu denúncia de uma consumidora que encontrou uma lagarta no macarrão do La Mole do Barra Shopping. Os fiscais foram até o local, nesta terça-feira (4), e fiscalizaram toda a cozinha. Eles encontraram nuggets vencidos desde 9 de junho, suflê de berinjela com vencimento em 1 de julho e peixe com vencimento em 2 de julho.

Segundo o presidente do Procon Carioca, Jorge Braz, também havia alimentos sem datas de fabricação e validade e a cozinha era desorganizada. “Uma das lixeiras estava encostada no fogão onde ficavam os alimentos já preparados e a outra estava bem próxima à máquina de gelo”, disse o presidente.

Cliente encontrou uma lagarta no macarrão do La Mole do Barra Shopping

Entre as irregularidades, os fiscais também encontraram produtos, como baunilha, que deveriam estar refrigerados e não estavam, além de ralos sem tela e caixa de gordura com abertura. Foram descartados 15 quilos de alimentos impróprios para consumo. O La Mole foi notificado e tem dez dias para apresentar a defesa ao Procon Carioca, podendo ser multado.