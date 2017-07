Prefeitura lança websérie "Meu Rio" em redes sociais

A Prefeitura do Rio lançou nesta quarta-feira, dia 5, a websérie Meu Rio nas redes sociais. Serão oito capítulos veiculados nas próximas semanas mostrando como os programas e ações do município vêm contribuindo para melhorar a vida dos cariocas.

Baseadas em fatos, as histórias são contadas a partir do ponto de vista dos beneficiados. Todo episódio termina com informações sobre os programas explicados por um secretário ou subsecretário da área. A websérie começa com o personagem Antônio convidando amigos para a inauguração da sua velha casa. Sem entenderem o motivo do open house, os visitantes descobrem que o amigo mudou a condição de sua habitação.

Nos próximos capítulos, as temáticas serão Sustentabilidade - Trilha Transcarioca - e Inovação e Educação - Naves do Conhecimento. Além da websérie, a prefeitura deu início a eventos de interação com influenciadores digitais de todas as regiões da cidade, promovendo enquetes para alinhar a produção de conteúdo das redes às demandas da população.